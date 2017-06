Vinales, Marquez e Lorenzo: dalla pista al palco

BARCELLONA – I tre più famosi spagnoli della MotoGP, Maverick Vinales, Marc Marquez e Jorge Lorenzo, vestono per un giorno i panni dei tre tenori. È l'evento organizzato per presentare il loro Gran Premio di casa in Catalogna, che ha avuto luogo ieri mattina nel Gran Teatre del Liceu, il teatro dell'opera che si svolge su La Rambla, la strada più famosa nel centro di Barcellona. Oltre ad aver visitato per la prima volta uno degli edifici dall'architettura più impressionante della capitale catalana, i tre piloti di casa si sono sottoposti a tutto il rituale di preparazione che normalmente devono affrontare i cantanti d'opera prima di ogni spettacolo: dalle prove al trucco e ai costumi, fino al momento più importante ed emozionante, quello in cui il sipario si apre.

Riscaldamento per il weekend di gara

Loro, però, sul palco e sotto i riflettori ci sono saliti con le tute e gli stivali da corsa, accompagnati dalle loro moto: rispettivamente Yamaha, Honda e Ducati. E adesso, dopo essersi divertiti in questo ruolo insolito, cominceranno a fare sul serio sul circuito del Montmelò, dove questo fine settimana saranno protagonisti di uno show sicuramente ancor più adrenalinico ed entusiasmante, e in cui si trovano di certo più a loro agio.