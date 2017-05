Ricciardo e Verstappen corrono un GP... con le roulotte

SPIELBERG – Daniel Ricciardo e Max Verstappen sono abituati a darsi battaglia in pista al volante delle loro Red Bull di Formula 1, ma non era mai capitato che si sfidassero a bordo di Aston Martin Vanquish con tanto di roulotte. Questa gara molto speciale è stata organizzata sul Red Bull Ring, lo stesso circuito che dal 7 al 9 luglio prossimi ospiterà il Gran Premio d'Austria. L'australiano Daniel ha guidato una Vanquish Volante da 576 cavalli con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, l'olandese Max una più potente e rumorosa Vanquish S Volante, che vanta l'incredibile velocità massima di 323 km/h. Entrambi, però, hanno dovuto tirarsi dietro la notevole zavorra di un caravan, per quanto si trattasse di una versione alleggerita, equipaggiata con gomme slick Pirelli e dipinta con la livrea Red Bull e con i loro numeri di gara. Il risultato è uno spettacolo tutto da vedere.