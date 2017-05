Nel Rally di Portogallo un salto finito male: la macchina si ribalta

Il pilota spagnolo costretto al ritiro mentre era protagonista di uno dei recuperi più belli della stagione, che dalla diciottesima piazza di partenza lo aveva portato fino all'ottava. Gara positiva, invece, per il suo compagno di squadra Sam Lowes, che centra la zona punti per la prima volta

A Le Mans, Top Gun ha fatto qualcosa di più che tornare alla vittoria dopo due gare negative e riportarsi in testa al Mondiale. Ha sconfitto il pilota più furbo della MotoGP in una sfida di furbizia. Mettendogli pressione addosso all'ultimo giro e costringendolo ad un rarissimo errore

Franco si rialza dalla caduta di due settimane fa a Jerez e coglie la sua quarta vittoria in cinque gare, allungando a venti i suoi punti di vantaggio in testa alla classifica generale. Pecco conferma i progressi visti in Spagna e, a Le Mans, si prende il secondo podio consecutivo