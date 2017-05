Fernando Alonso passa il turno a Indianapolis. Tremendo incidente per Sebastien Bourdais

INDIANAPOLIS – Missione compiuta: Fernando Alonso entra nelle prime nove posizioni delle qualifiche del sabato a Indianapolis, conquistandosi l'accesso al confronto diretto per la pole position che si terrà stasera. Nonostante una giornata resa complicata dal meteo instabile, il pilota della McLaren ha percorso i suoi quattro giri in 2:36.4985, a meno di tre decimi dal miglior tempo provvisorio di Ed Carpenter: «Quando hai a disposizione un solo tentativo e devi aspettare per tutto il giorno che si asciughi la pista, questo mette stress a tutti – ha raccontato il due volte iridato – Ma io penso di averlo gestito bene, ho fatto dei giri buoni anche se la macchina può andare ancora più forte e spero di riuscirci domani. Devo continuare a imparare e crescere. Oggi sono state le mie prime qualifiche e ho capito che avrei potuto migliorare alcuni aspetti. Ad esempio la preparazione delle gomme o la costanza dei giri: pur avendoli provati al venerdì, quando si fa sul serio è un'altra cosa. È stato utile, sono ragionevolmente soddisfatto della mia prestazione ma penso che domani andrà ancora meglio». Il campione spagnolo ha dalla sua anche un grande appoggio da parte del pubblico, che ne ha fatto la star di questa edizione della mitica 500 Miglia: «I tifosi? Non mi fanno andare in giro... Ma sono fantastici, sto ricevendo un sostegno incredibile. Tutti mi fermano per dirmi: 'Grazie di essere venuto', 'Sono fiero che tu sia qui', e ciò mi rende fiero a mia volta di essere qui. Questa è la gara più importante del mondo e volevo vivere questa esperienza esattamente in questo modo». La festa delle qualifiche è stata però funestata da un terribile incidente di cui è finito vittima un altro ex pilota di Formula 1, Sebastien Bourdais: il pilota francese stava per conquistare la pole quando ha perso il posteriore della sua vettura e, nel tentativo di correggere la traiettoria, si è schiantato violentemente contro il muro della curva 2 ed ha capottato. Bourdais è stato ricoverato all'ospedale metodista con la diagnosi di fratture multiple all'osso sacro e sarà sottoposto ad intervento chirurgico.