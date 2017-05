Beltramo: Che il meteo francese ce la mandi buona

LE MANS – Mentre continua l'angosciosa attesa di notizie sulle condizioni fisiche del povero Nicky Hayden, in Francia la MotoGP è tornata in pista per una prima giornata di prove libere condizionata dalla pioggia e dunque foriera di risultati tutto sommato poco significativi: «Le gare continuano e forse è un bene così – racconta il nostro Paolo Beltramo – C'è stata una sessione mattutina con un finale un po' più asciutto, e un pomeriggio bagnato. In queste condizioni il più veloce è stato Andrea Dovizioso, che quasi è riuscito ad entrare tra i primi dieci, ma ha chiuso tredicesimo nella classifica combinata dei due turni. Al mattino, invece, ha prevalso Jack Miller, che in queste condizioni miste di bagnato e asciutto è andato molto forte, come ha dimostrato già di saper fare. Secondo Marc Marquez e terzo Johann Zarco, gasato dal suo pubblico francese. Alle loro spalle molte sorprese tra i primi, per ora qualificati per la fase finale delle qualifiche. Ottavo Valentino Rossi e Maverick Vinales. Fuori, invece, sono sia Dovizioso, come detto, che Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. Per loro sarà importante riuscire ad entrare nei dieci nella terza sessione di prove libere di domani mattina, che è prevista asciutta, per saltare l'eliminatoria delle qualifiche. Asfalto nuovo, liscio e senza buche, che tiene bene anche con il bagnato: ma praticamente con l'asciutto vero non si è girato, quindi bisogna aspettare il sabato e sembra che il tempo ce la mandi buona. Per oggi prendiamola un po' così».