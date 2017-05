Valentino Rossi show da Fiorello: arriva anche la proposta di fidanzamento

ROMA – Alla vigilia del Gran Premio di Francia di MotoGP, ospite di Edicola Fiore questa mattina è stato Valentino Rossi. Il campione di Tavullia, grande fan del programma, si è divertito in collegamento iPad con Fiorello e gli amici del bar, stimolando una battuta del Depresso, presentando il Bollino Rosso (ribattezzato per l’occasione «Bollino Rossi») che dà spazio a giovani talenti emergenti del panorama musicale italiano. Insieme a Rossi, ospite della puntata anche Tea Falco, una delle protagoniste di 1993, che parte questa sera su Sky: dopo essersi esibita nel «Festiv Al Bar» con il playback di «La Solitudine» di Laura Pausini (in vetta alla hit parade proprio nel 1993), salutando Valentino Rossi, tornato di recente single, ha esclamato «magari ci fidanziamo!». Nel corso della puntata di questa sera di Edicola Fiore, ricca di contenuti inediti, spazio anche agli altri ospiti di oggi collegati da Milano, Benji e Fede, affezionati amici di Edicola Fiore.