Minardi: Vince Valtteri Bottas e alla Mercedes si scatena il caos

FAENZA – A Sochi la vittoria è sfuggita alla Ferrari, ma comunque anche stavolta sono stati tanti i segnali positivi che la Rossa può trarre dal fine settimana di gara: «Il Gran Premio di Russia è stato affascinante già dal sabato, quando la Ferrari è tornata alla pole position dopo tantissimo tempo, con una prima fila tutta rossa – racconta l'ex team principal Gian Carlo Minardi – Forse non è stata una gara spettacolare ma sicuramente molto intensa e ci fa ben sperare». Il nostro opinionista ci fa notare come, a dispetto della mancanza di colpi di scena, nella gara russa sia stato proprio il passo indiavolato a rendere incerto l'esito fino alla bandiera a scacchi: «Abbiamo assistito forse ad una delle migliori gare delle ultime stagioni, indubbiamente senza sorpassi ma molto avvincente per il ritmo del tempo sul giro. Si sono combattuti Sebastian Vettel e Valtteri Bottas fin dalla prima curva: ottima la partenza del finlandese della Mercedes ma, giro dopo giro, si sono strappati i migliori tempi per tutte e cinquantadue le tornate della corsa. Non parliamo poi degli ultimi quindici passaggi che hanno visto una lotta al millesimo di secondo. Questa è la Formula 1 che vogliamo vedere». Alla fine, a trionfare è stato proprio il nuovo arrivato delle Frecce d'argento, che però, in coincidenza con il quarto posto del suo compagno di squadra, rischia di scatenare il caos nel team tedesco: «Il risultato di Bottas metterà indubbiamente un po' di confusione in casa Mercedes – prevede Minardi – nonostante gli abbracci che Lewis Hamilton si è sperticato a fare a fine gara».