Beltramo: Marquez imbattibile, errore grave di Vinales. E Rossi è sempre lì

AUSTIN – Giornata di grazia per i colori italiani la domenica del Gran Premio di Austin, in tutte e tre le classi del Motomondiale: «C'è stato un 'Italians do it better', grazie alle vittorie di Romano Fenati in Moto3, di Franco Morbidelli in Moto2 e al secondo posto di Valentino Rossi in MotoGP», sintetizza Paolo Beltramo. Ma a trionfare in MotoGP è stato di nuovo lui: «Il governatore del Texas, Marc Marquez, ha vinto la sua quinta gara su cinque, con tanto di cinque pole e di quattro giri più veloci: Austin è roba sua. Peraltro è caduto Maverick Vinales, quindi Rossi è primo nella classifica mondiale». Un risultato che ha rispettato i pronostici della vigilia, ma che allo stesso tempo era difficile pensare che si concretizzasse proprio in questo modo: «Capitan America Marquez è imbattibile negli Stati Uniti, che almeno motociclisticamente devono piacergli da morire – prosegue Paolone – Vinales è arrivato troppo largo in una curva a destra e ha buttato via un'occasione, dopo due vittorie consecutive. Questo suo errore è grave, ma non gravissimo, visto che in un Mondiale di 18 gare uno zero o due dovrebbero poterselo permettere tutti, e Marquez lo ha fatto alla scorsa gara. Chi non sbaglia mai, invece, è Valentino Rossi, secondo. Non è più una sorpresa, ormai si sa che è sempre lì. Non poteva prendere Marquez ma ha fatto quello che doveva fare. E nel Mondiale è lì davanti, dopo un bel po'. Il campionato è equilibrato e divertente. E ora si torna in Europa, a Jerez, dove l'anno scorso Rossi vinse...».