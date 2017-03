Beltramo intervista Arbolino: «La Moto3? Pensavo peggio...»

DOHA – Prima vera giornata di test pre-campionato per la Moto2 e la Moto3, che già ieri sarebbero dovute scendere in pista in Qatar ma hanno incontrato la pioggia. Tanta Italia nelle prime posizioni: nella classe inferiore il leader di giornata è stato Romano Fenati, mentre in quella di mezzo Takaaki Nakagami davanti a Franco Morbidelli giunto ad appena 53 millesimi. Ma la giornata è stata speciale anche per il nostro Tony Arbolino, alla prima trasferta extraeuropea della sua carriera, così come per la Squadra corse Sic58 debuttante nel Motomondiale. «Per la prima volta mi sono trovato in difficoltà, perché a casa vado a letto alle nove, qui mi tocca girare fino alle dieci... Per dire! – ha scherzato ai microfoni di Paolo Beltramo – Ma è andata benissimo, sono molto contento, non mi aspettavo così bene. In un certo senso, mi aspettavo degli avversari di livello più alto. Il Cev, dove correvo fino alla passata stagione, è un campionato già molto tosto». Non solo lo Squalo di Garbagnate si trova ad esordire fuori dal vecchio continente, ma anche sotto le luci artificiali del circuito di Losail, un'esperienza davvero unica: «Bellissimo – sorride lui – Non ero abituato a fare sette ore di aereo... L'aria che si respira qui è stupenda: non ti posso ancora dire quanto perché la gara è solo la settimana prossima, ma oggi l'ho già assaggiata». Le prove sono andate bene, anche se non gli hanno risparmiato qualche comprensibile problema di apprendistato: «Nell'ultimo turno tanta umidità e si scivola un bel po'. Noi abbiamo avuto un bel problema con l'anteriore, quando frenavo le sospensioni andavano a pacco». Ma è solo il primo giorno, e di tempo per migliorare ce n'è ancora tantissimo.