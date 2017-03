Guido Meda ospite di Cattelan: «Valentino Rossi? Sarà competitivo»

ROMA – Stasera (1° marzo) a «E poi c’è Cattelan», in seconda serata su Sky Uno Hd, il vicedirettore di Sky Sport Guido Meda. Voce storica della MotoGP, Meda farà le sue previsioni sul Motomondiale in partenza in Qatar il 26 marzo: da Valentino Rossi («Se vincerà? Non lo so, ma certo sarà competitivo») a Maverick Viñales, fino a Jorge Lorenzo. Al conduttore Alessandro Cattelan, il responsabile della redazione motori e vicedirettore di Sky Sport racconterà delle sue passioni che esulano dal mondo delle due ruote. Fra queste, la rabdomanzia! Vedrete in puntata cosa riuscirà a fare, davanti a un allibito padrone di casa, servendosi solo di due grucce… Meda si cimenterà anche nel Parking karaoke, la rubrica al via nelle scorse settimane che ha già avuto protagonisti Francesco Mandelli e Benji e Fede. La puntata di stasera vedrà ospite anche il volto di Sky Uno e giudice di Masterchef Bruno Barbieri. A poche ore dalla messa in onda, domani, della semifinale del talent culinario, con Alessandro Cattelan Barbieri proverà a preparare un tiramisù. Ma lo farà da bendato, perché «occhio non vede, cuoco non duole»… «E poi c’è Cattelan» è in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in seconda serata su Sky Uno Hd.