Beltramo intervista Arbolino: «Pronto per la Moto3 con il team di Simoncelli»

GARBAGNATE MILANESE – Non ha ancora corso il suo primo Gran Premio, ma Tony Arbolino ha già un fans club ufficiale, che è stato inaugurato questo weekend dai suoi amici storici di Garbagnate Milanese, la città dov'è nato il 2 agosto del 2000. C'era anche il nostro Paolo Beltramo, che gli ha chiesto le sue sensazioni alla vigilia del debutto (per lui e per il suo team Sic58 Squadra corse) nel Motomondiale: «Abbiamo fatto i test invernali a Jerez e a Valencia e le sensazioni sono state buone – ha commentato il giovane lombardo – Mi aspettavo un po' di più sotto alcuni aspetti e un po' di meno in altri. Posso suonarne un po' di avversari? Ovvio...». A preoccupare di più il portacolori della squadra intitolata a Marco Simoncelli, che fino alla passata stagione correva nel Mondiale Junior, è il fatto di non conoscere molte delle piste internazionali dove sarà impegnato da quest'anno: «Speriamo di non avere difficoltà. Magari sui circuiti nuovi, che gli altri conoscono già... Però quelle che da fuori sembrano belle non vedo l'ora di vederle». Arbolino è stato campione italiano di Minimoto nel 2010 e nello stesso anno ha vinto anche il campionato regionale, nel 2011 è stato premiato come miglior esordiente in MiniGP 50 facendo poi terzo nel campionato europeo, che ha poi vinto, senza perdere tempo, nella stagione successiva. Dopo aver vinto la PreGP 125 italiana, nel 2014 è entrato a far parte della scuderia di Marco Simoncelli riconfermandosi campione italiano PreMoto3 e poi entrando nel Mondiale Junior Moto3 a partire dal 2015.