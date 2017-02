Lewis Hamilton: «Grande e cattiva, la miglior Mercedes di sempre»

SILVERSTONE – L'ha fatta debuttare in pista a Silverstone prima ancora della presentazione ufficiale: è stato Lewis Hamilton il padrino d'eccezione del battesimo della nuova monoposto del team campione del mondo in carica. E non poteva essere altrimenti, visto che il ritiro dell'iridato uscente Nico Rosberg, suo ex compagno di squadra, gli lascia nelle mani il testimone di leader indiscusso delle Frecce d'argento, ma anche quello di favorito d'obbligo per il Mondiale di Formula 1 che si appresta a iniziare. Ora che ha finalmente potuto osservare e guidare per la prima volta la sua nuova creatura, il pilota anglo-caraibico non potrebbe essere più carico: «L'avevo vista in galleria del vento e in fase di montaggio, ma ora che è completa ha un aspetto incredibile. È molto grande e anche piuttosto cattiva», commenta. Hamilton sente addosso tutta la responsabilità di punto di riferimento della squadra: «In fabbrica ci sono tantissime persone che lavorano sodo, e ho seguito ciò che hanno fatto dietro le quinte. Così è nata l'auto che avete visto oggi e che ho portato in pista per i primi giri. Nessuno di loro prova le mie stesse sensazioni in macchina, per questo mi sento un privilegiato, ma sono anche orgoglioso di ciò che tutti loro riescono a realizzare all'inizio di ogni stagione». Dunque, in attesa di vedere come si comporterà nel confronto con gli avversari nei test pre-campionato al via la settimana prossima a Barcellona, la prima impressione di Lewis è decisamente positiva: «Da quel che ho visto sotto la carrozzeria, sembra l'auto più sofisticata e dettagliata mai costruita dalla Mercedes. Avevo già potuto darle un'occhiata ieri e devo dire che l'aspetto è grandioso».