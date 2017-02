Red Bull avvisa Mercedes e Ferrari: «Con il nuovo motore vi daremo filo da torcere»

ROMA – Christian Horner, quali sono le aspettative della Red Bull per la nuova stagione?

Abbiamo affrontato l'inverno con il morale alto dopo lo scorso anno, in cui abbiamo sviluppato bene la macchina e abbiamo corso bene anche strategicamente. Ma nel 2017 si riparte da un foglio bianco, una sfida per i progettisti. Ad esempio nel 2009 si scoprì il doppio diffusore: anche stavolta ci sarà un trucchetto scovato da qualche rivale? Speriamo di no, e speriamo di essere competitivi.

Che miglioramenti vi aspettate dal motore quest'anno?

Il motore è nuovissimo, è cambiata la filosofia. La Renault ha lavorato bene e speriamo di aumentare le prestazioni. Se sarà così potremo davvero lottare e dare del filo da torcere alle Mercedes e alle Ferrari.

Anche nel 2017 riuscirete di nuovo a competere con i leader?

La Mercedes è tre volte campione del mondo ed è il team da battere, hanno fissato un limite molto alto a cui puntiamo. Speriamo di poter lottare: abbiamo due piloti fantastici, un team stabile e siamo entusiasti di cominciare.

Come valuta la sua coppia di piloti?

Credo che la nostra sia la migliore sulla griglia. È emozionante vedere la crescita di Max Verstappen, man mano che aumentano la sua esperienza e la sua fiducia in se stesso: e non scordiamoci che ha solo 19 anni! Daniel Ricciardo per me nel 2016 è stato il pilota dell'anno, ha disputato gare fenomenali e crede in se stesso. Perciò loro due si spingono a vicenda, e questa è una dinamica grandiosa dal punto di vista della squadra. Non potrei chiedere due piloti migliori e più motivati sulle nostre macchine.

E quali sono i loro principali punti di forza?

Spero sia il collo, che quest'anno deve affrontare forze laterali ancora più importanti. Sono due piloti feroci alla domenica pomeriggio, non credo che ce ne siano altri più bravi di loro nei sorpassi. Hanno una forte dedizione, amano il loro lavoro e si divertono. Tra loro sono come il fratello minore e il maggiore. Vivono pure nello stesso palazzo. Per noi questa è un'ottima coppia di piloti.