Bottas cauto: «Non so quanto sarà forte la Mercedes quest'anno»

STOCCARDA – Valtteri Bottas, come hai vissuto il periodo del tuo ingaggio da pilota del team campione del mondo?

Ovviamente ci sono state molte trattative, la Mercedes aveva parecchi candidati per il 2017. Quando ho capito di essere il favorito ero molto emozionato, ma la conferma è arrivata poco prima dell'annuncio. Ci è voluto molto di più di quanto pensasse la stampa, e in F1 nulla è sicuro finché non si firma il contratto. Quindi ci ho creduto solo il giorno dell'annuncio, a cose fatte!

Il tuo nuovo compagno di squadra sarà Hamilton, un avversario davvero tosto...

Rispetto molto i risultati che Lewis ha ottenuto in F1: vincere tre Mondiali è impressionante, lui è uno dei migliori. Per me sarà una grossa sfida, ma anche un'opportunità di dimostrare le mie capacità, ciò che sono in grado di fare. Il mio obiettivo è trovare subito un buon ritmo e riuscire a tirar fuori il massimo dalla macchina. In questo modo spero di poter ottenere buoni risultati, magari vittorie, e lottare per il titolo.

Nel 2017 debutta un nuovo regolamento tecnico. Cambierà qualcosa nei valori in pista?

Le nuove regole sono state una sfida per la Mercedes come per tutti gli altri team: non so dire quanto saremo forti. Lo scopriremo presto, forse già dai test, ma la stagione sarà lunga e lo sviluppo sarà fondamentale. Il team sa che non si può rilassare, ma deve spingere, cercare ogni miglioramento, lavorare di squadra. Da parte mia cercherò di dare il massimo per contribuire al successo. Vedremo!

Quali sono i tuoi programmi nei prossimi giorni?

La prossima settimana sarò di nuovo in fabbrica e il 23 presentiamo la macchina a Silverstone, lì farò qualche giro. Non vedo l'ora! E poi il 27 iniziano i test a Barcellona: sarà interessante vedere come andrà la nuova auto.