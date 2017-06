Ancora un grande Pasini, Luca Marini si ritira dal Gran Premio

BARCELLONA – Anche a Barcellona è un grande Mattia Pasini: il riminese del team Italtrans, reduce dalla vittoria in casa al Mugello, stacca il secondo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Catalogna in Moto2, migliore degli inseguitori del poleman Alex Marquez, con appena un decimo di distacco. Alle sue spalle, il talentuoso portacolori della Forward, Lorenzo Baldassarri ha registrato un ottimo terzo posto: di conseguenza il giovane numero 7 domani partirà dalla prima fila della griglia di partenza dopo aver vinto la sua battaglia contro il caldo. «Sono sinceramente contento del risultato di oggi, tornare in prima fila è un’emozione grandissima – commenta Balda – Ringrazio la squadra per il lavoro, mi stanno aiutando tanto. Questa mattina abbiamo lavorato con la gomma da gara e le modifiche che abbiamo applicato oggi pomeriggio sono state veramente produttive. Essere competitivo su questo tracciato è fondamentale, soprattutto perché la pista non è semplice, e, anche a causa delle temperature parecchio elevate, è realmente impegnativa, ci sono molte buche e si scivola molto. Non vedo l’ora che arrivi domani, sarà fondamentale fare una buona partenza, trovare velocemente il mio ritmo e cercare di risparmiare le gomme il più possibile. Darò il massimo!». Sesta casella, invece, per il leader di campionato Franco Morbidelli.

Marini getta la spugna

Luca Marini, che purtroppo risente ancora delle conseguenze del suo incidente avvenuto a Le Mans, si è ritrovato invece costretto a ritirarsi dal Gran Premio di questo weekend. A causa del limitatissimo tempo per riprendersi dopo la gara del Mugello, lo sforzo richiesto dall’impegnativo Montmelò si è rivelato troppo grande per il giovane pesarese, che non prenderà parte alla gara di domani. Dopo aver completato alcuni di giri di pista Marini ha deciso, in concomitanza con il pensiero della sua squadra, di astenersi da questo Gran Premio al fine di prepararsi al meglio per le prossime gare, che impegneranno il pilota per due weekend consecutivi tra Olanda e Germania. «Sono realmente dispiaciuto di dover prendere questa decisione, perché noi piloti vorremmo sempre correre, è quello che amiamo fare, è il motivo per cui siamo qua – si rammarica il fratello minore di Valentino Rossi – Questo weekend non è iniziato nel migliore dei modi, anzi, già da ieri abbiamo incontrato delle difficoltà e anche la caduta di certo non ha aiutato la mia spalla. Questa mattina abbiamo provato con degli antidolorifici più forti, ma nonostante tutto l’impegno della clinica mobile non siamo riusciti a trovare una soluzione che mi potesse aiutare abbastanza per farmi guidare serenamente. Ho provato comunque a girare durante la terza sessione di prove libere, perché ci tenevo e speravo avremmo trovato una soluzione, ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Tra ieri e oggi non siamo riusciti a lavorare appieno sulla moto e in più non credo di avere la forza necessaria per concludere tutti i ventitré giri di pista domani. Per questo motivo, insieme alla squadra abbiamo optato per il ritiro da questo GP. Avrei avuto bisogno di più tempo per riprendermi e recuperare dopo il Mugello per arrivare qui in condizioni migliori. In ogni caso penso sia meglio sacrificare questa gara e arrivare in piena forma alle prossime: Assen e il Sachsenring, due sfide, di nuovo una di seguito all’altra. Voglio concentrarmi sulla mia posizione nel campionato del mondo, e quindi è più ragionevole cercare di arrivare nelle condizioni migliori possibili alle prossime sfide». L'appuntamento in pista è fissato per domani alle ore 12:20, quando i semafori si spegneranno sul circuito catalano dando il via alla sfida.