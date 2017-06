Hamilton raggiunge Senna, 65 pole! Vettel 2°, Kimi 4°

Ultime notizie

Martin si conferma re delle pole position, Fenati migliore degli italiani Jorge, portacolori del team italiano Gresini, partirà per la quinta volta in stagione, la quarta consecutiva, davanti a tutti. Romano si è qualificato quarto, ma salirà in terza posizione grazie alla penalizzazione di Aron Canet, con cui è stato protagonista di una controversia

Un'Aprilia inaspettata: per la prima volta Espargaro la porta in seconda fila Quinto tempo per il pilota spagnolo sulla pista di casa: una grande prestazione che lo conferma veloce anche in ottica gara. «La qualifica è stata molto tirata e sono felice – sorride lui – Il risultato è fantastico, sono motivato e positivo e mi aspetto una bella domenica»

Honda a due velocità: Pedrosa vola, Marquez cade Il nuovo Dani riesce ad esprimersi al meglio anche in qualifica, e qui a Barcellona approfitta del suo stile pulito e del suo fisico leggero che stressano meno le gomme. Marc, invece, butta al vento tutte le sue chance finendo per terra ben quattro volte in una sola giornata