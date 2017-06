Libere 3, Vettel e Raikkonen davanti a tutti

Lo spagnolo della Honda centra il miglior tempo in casa nelle qualifiche, Marc Marquez butta al vento le sue chance con ben due cadute in un solo turno. Solo settimo l'altro ducatista ufficiale Andrea Dovizioso. Si conferma il disastro della Yamaha, con il Dottore fuori nelle eliminatorie

Il campione di motociclismo è ancora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Camillo di Roma dopo la sua caduta in allenamento in Supermotard. Ma l'ultimo bollettino medico del sabato mattina conferma «condizioni stabili e parametri vitali soddisfacenti»