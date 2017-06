Pedrosa domina e cade. Risorgono Iannone e Valentino Rossi

BARCELLONA – Ancora due Honda davanti, ma con la Suzuki in mezzo. Il più veloce nella quarta e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna è Dani Pedrosa, con quasi mezzo secondo di vantaggio su tutta la concorrenza, nonostante sia stato vittima di una scivolata proprio negli ultimi minuti delle prove. Alle sue spalle si inserisce Andrea Iannone, bravo a stare davanti per appena 28 millesimi a Marc Marquez. Segnali di riscossa da parte della Yamaha, che con Jonas Folger e Valentino Rossi si inserisce in quarta e quinta posizione, davanti alla Aprilia che si conferma competitiva con Aleix Espargaro.

Chi va male

Arretrano invece le Ducati: settimo Jorge Lorenzo, a sei decimi, davanti ai satellite Scott Redding e Danilo Petrucci. Solo diciassettesimo l'altro ufficiale Andrea Dovizioso. Malissimo anche il leader di campionato Maverick Vinales, che non va oltre la quindicesima posizione a quasi un secondo dalla vetta. Sul finale da segnalare anche una violenta caduta per Alvaro Bautista, per fortuna senza conseguenze fisiche per il pilota. E ora il via alle qualifiche, con le quattro Yamaha costrette a passare attraverso la tagliola delle eliminatorie.