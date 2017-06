La paura e il sollievo dei familiari e dei cari di Max Biaggi: «Ora smetti con le gare»

ROMA – Max Biaggi non è in pericolo di vita. Ricoverato al San Camillo di Roma dopo l'incidente occorsogli stamane sul circuito di Latina in occasione delle prove degli Internazionali di Supermoto in classe Onroad di domenica, il pilota romano è stato raggiunto dalla fidanzata, la cantante Bianca Atzei, la mamma, alcuni parenti e un amico. «Sono qui con il mio amore e non lo lascio un secondo. Adesso lo portano in terapia intensiva per monitorarlo. Una gran paura al mio cuore». È il tweet della Atzei. Sulle pagine social della cantante tanti messaggi di solidarietà: «Campione non fare scherzi. Bianca ti siamo vicini con il cuore», scrive un fan. In molti chiedono notizie utilizzando proprio i social. Notizie alle quali la Atzei ha risposto, anche lei tramite Twitter.

Il sollievo del padre

Sottoposto a tac non ha mai perso conoscenza e lamenta dolori alla spalla. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente mentre sul luogo la polizia sta svolgendo le indagini di rito. Nel 2013, su questa pista, perse la vita il giovane pilota Doriano Romboni, nel giorno in cui partecipava, sul circuito del Sagittario, al Sic Day, il memorial in ricordo di Marco Simoncelli. «Cosa mi ha detto Max? L'abbiamo sfangata – ha detto il padre di Max Biaggi uscendo dal pronto soccorso – Da come avevano detto in televisione sembrava che era grave. È stata una gran botta, ci sono costole rotte». Ai cronisti che gli domandavano se Max Biaggi avesse avuto paura, il padre ha replicato: «Lui no, ma io sono 25 anni che ho paura» rivelando che «proprio ieri sera mi sono arrabbiato perché Bianca (Atzei, ndr) ha domandato a Max: 'Lo hai detto a tuo padre della gara di domenica?', e mi sono proprio arrabbiato. Sarebbe ora di smettere di fare gare». Al pronto soccorso anche l'ex compagna di Max Biaggi, Eleonora Pedron. «Paura passata? Ora sì. Ci ho parlato, va bene», ha detto.

(Fonte: Askanews)