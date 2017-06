Brutta caduta per Max Biaggi: ricoverato d'urgenza in ospedale

ROMA – Brutto incidente in pista per Max Biaggi. Il Corsaro, impegnato sul tracciato del Sagittario di Latina, insieme a due giovani piloti che segue in qualità di manager, nelle prove degli Internazionali d'Italia di Supermoto, ai quali avrebbe dovuto partecipare domenica, si è schiantato violentemente riportando sospetti traumi al torace e alla spina dorsale. Il pilota romano è stato immediatamente trasportato in gravi condizioni con l'elicottero Pegaso 44 all'ospedale San Camillo di Roma in codice rosso. Il sei volte campione del mondo, tra la classe 250 e la Superbike, è vigile e cosciente e sembra non essere in pericolo di vita, ma per sbaglio è stato rimesso in piedi dopo la caduta nella quale aveva preso una botta al petto e una alla schiena, pur se muoveva le braccia e le gambe. L'11 giugno, nella città laziale, è in programma il quinto dei sette round previsti per gli Internazionali d’Italia Supermoto 2017, al quale Max Biaggi era iscritto nella classe Onroad. Vi daremo conto degli ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del centauro capitolino non appena filtreranno altre notizie dal nosocomio.