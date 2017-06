L'aria di casa, il test e la pista: i buoni motivi per cui la Honda crede in un pronto riscatto

ROMA – Un Gran Premio a pochi giorni di distanza dall'ultimo può essere fastidioso, perché non avere a disposizione una settimana di pausa concede un tempo limitato per il recupero. Eppure, in casa Honda, è proprio quello che serviva: tornare in pista, per cancellare in fretta il weekend nero del Mugello. Marc Marquez è reduce da un sesto posto e Pedrosa addirittura da una caduta all'ultimo giro, che gli è costata tanti punti, proprio come accaduto in Francia al suo compagno di squadra. Ma la loro ferma intenzione è quella di rimediare, e presto. Fin dal Gran Premio di Catalogna in programma questa domenica, dove entrambi vantano un palmares degno di nota (due vittorie Marquez, ben tre Pedrosa, con tre pole position a testa). L'aria di casa, del resto, porta sempre bene: «Sono felice di tornare subito in azione e di farlo a Barcellona, perché correre a casa, davanti ai miei tifosi, mi dà sempre una spinta extra – spiega Magic Marc – In Italia abbiamo gestito la situazione nel miglior modo possibile, ma dobbiamo fare meglio. Dobbiamo riuscire a mantenere un alto livello più costantemente».

Con l'aiuto delle chicane

Un ulteriore punto a favore della Honda è che non dovrà cominciare da zero nelle prove del venerdì, visto che nelle scorse settimane è già stata protagonista di un test su questa stessa pista durante il quale ha potuto raccogliere molti dati: «Il test che abbiamo compiuto al Montmelò alcuni giorni fa in realtà è andato abbastanza bene – conferma il campione del mondo in carica – Abbiamo percorso molti giri, migliorando l'assetto della moto nel corso della giornata, perciò cercheremo di sfruttarlo a partire da venerdì». I piloti si ritroveranno poi di fronte un circuito modificato nell'ultimo intermedio, dopo il tragico incidente dell'anno passato in cui perse la vita Luis Salom: leggermente più corto, ma con due nuove chicane alla curva 10 e dopo la 13. Novità che, secondo molti addetti ai lavori, dovrebbero adattarsi bene alle caratteristiche della moto di Tokyo: «Penso che siano modifiche interessanti e piuttosto impegnative da interpretare nel giusto modo – taglia corto Marquez – La velocità e le curve nel resto del circuito sono tutte simili, mentre in quel settore ora sono piuttosto diverse. Ma onestamente, il tracciato è così particolare che mi piace».

Pedrosa alla pari

Anche il suo vicino di box Dani Pedrosa, che domenica scorsa ha interrotto la sua striscia positiva di piazzamenti e ora si ritrova a pari merito con lui (68 punti) in classifica di campionato, è dello stesso parere: «Non vedo l'ora di arrivare al Montmelò perché la pista mi piace molto e ovviamente l'atmosfera, con la presenza di tanti tifosi e del mio fan club, è sempre fantastica – spiega – Lavoreremo sodo per tornare al livello che avevamo prima del Mugello e cercheremo di fare buon uso delle informazioni che abbiamo raccolto durante il test di maggio, che è stato abbastanza positivo. Oltre a lavorare sull'assetto, durante le prove abbiamo avuto la possibilità di provare la nuova chicane e le modifiche apportate al tracciato, che ora in quel settore è più stretto di prima, anche se i tempi sul giro sono simili al passato. L'asfalto è pieno di buche e anche questo sarà un fattore da tenere in considerazione. Siamo pronti a dare il 100% per ottenere un buon risultato».