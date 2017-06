Valentino Rossi ha già vinto una gara al Mugello: quella delle staccate

SCARPERIA – L'autodromo del Mugello è una pista dagli aspetti tecnici interessanti: non particolarmente impegnativa per il sistema frenante, ad eccezione però della staccata al termine del rettilineo principale. Secondo i dati forniti dai tecnici della Brembo, nella fase di frenata in fondo alla discesa che porta alla curva San Donato si passa da una velocità massima di 355 km/h a 90 km/h. Una manovra che i piloti effettuano in 5,2 secondi, per uno spazio percorso pari a 288 metri. In questa delicata fase i dischi freno in carbonio possono raggiungere un picco di temperatura che sfiora i 700°C. I dati registrati dalla telemetria dei rispettivi team durante tutto il weekend di gara sono raccolti dagli ingegneri della casa italiana, che equipaggia con i propri prodotti tutti i piloti della MotoGP, e analizzati attraverso una complessa metodologia matematica che prende in considerazione diversi parametri tecnici tra cui: punto di frenata, decelerazione massima, massima pressione esercitata sulla leva, tempo di frenata ed altro ancora.

I piloti di casa frenano meglio

Attraverso questi valori è stato possibile determinare la classifica dei migliori staccatori, cioè quei piloti che cominciano a frenare più vicino al punto di corda. E in questa speciale graduatoria a trionfare è stato proprio Valentino Rossi, il maggior specialista del tracciato toscano, dove in carriera ha vinto per ben nove volte. Alle sue spalle si sono piazzati Marc Marquez e Maverick Vinales, davanti a due ducatisti, l'ufficiale Andrea Dovizioso e il satellite Danilo Petrucci.