Maverick Vinales si conferma pilota da battere, Marc Marquez rischia grosso

SCARPERIA – Sarà Maverick Vinales il pilota da battere nel Gran Premio d'Italia al via questo pomeriggio alle ore 14. Il pilota spagnolo della Yamaha, già ieri pomeriggio autore della pole position, si è confermato anche nel warm up della domenica mattina con un tempo notevole di 1:47.345. Alle sue spalle l'altra M1 satellite di Johann Zarco, reduce da una qualifica non troppo positiva, così come il nostro Andrea Iannone, stamattina terzo e migliore degli italiani, a due decimi dalla vetta. Quarta piazza per Marc Marquez, che ha regalato anche un brivido alle decine di migliaia di tifosi che già assiepano le colline del Mugello: a dieci minuti dalla fine del turno la sua Honda si è imbizzarrita sullo scollinamento dopo il traguardo e il campione del mondo in carica è finito lungo a tutta velocità nelle vie di fuga della prima curva, evitando fortunatamente l'impatto con le barriere.

Dovizioso senza tempo

Quinto posto per l'altra Yamaha satellite di Jonas Folger, davanti alla wild card Ducati Michele Pirro e a Valentino Rossi, settimo a mezzo secondo dal compagno di squadra. Decimo Danilo Petrucci, tredicesimo Jorge Lorenzo, mentre Andrea Dovizioso è rimasto bloccato ai box per quasi tutta la sessione riuscendo alla fine a compiere solo tre giri ma con tempi altissimi. Da segnalare anche la violenta caduta di Loris Baz alla curva 15, senza conseguenze fisiche per il pilota francese.