Franco Morbidelli all'ultimo respiro: è pole position anche nel GP di casa

SCARPERIA – Franco Morbidelli centra la pole position, anche in casa, anche sulla pista del Mugello che negli ultimi anni non gli era mai stata particolarmente favorevole. Ed è la sua terza partenza al palo dell'anno: merito di un sensazionale ultimo settore del suo giro conclusivo, che ha deciso una tesissima sessione di qualifica in cui la temperatura dell'asfalto ha superato i 55 gradi. Solo nel quarto intertempo, infatti, Morbido ha recuperato ben tre decimi grazie ad una scia perfettamente calibrata alle spalle di Yonny Hernandez, riuscendo così a scavalcare il compagno di squadra Alex Marquez. «Stavolta sono molto contento, perché conquistare questa pole è stato difficile – ammette a fine giornata il romano, tavulliese d'adozione – Specialmente sul finale, in Moto2 è sempre difficile migliorare, ma stavolta siamo riusciti a fare un adattamento all'assetto e nell'ultimo settore ho preso bene la scia e così ho conquistato la pole. Sarà una gara dura, ma mi sento abbastanza bene. In questo weekend sarà importante la scelta di gomme, che è ancora un'incognita: ci penserò un po' ma penso di essere pronto per la gara». Per i colori italiani c'è da festeggiare anche la prima fila di Mattia Pasini, terzo. Il duo del team Forward, con Luca Marini e Lorenzo Baldassarri, invece, conquista la sesta e l'ottava piazza. A chiudere la top ten Simone Corsi.