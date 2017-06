L'infortunio? Dimenticatelo! Valentino Rossi sbaraglia tutti al sabato mattina

SCARPERIA – Altro che acciaccato! Sul circuito del Mugello spunta il sole del sabato, si inizia a fare sul serio e anche Valentino Rossi si scalda. Dimenticando all'improvviso la delusione di Le Mans e l'infortunio della settimana scorsa in motocross. Il Dottore è tornato a casa, e si vede: nella terza sessione di prove libere il miglior tempo è suo, ed è anche strepitoso, un 1:46.543 che rifila ben tre decimi di distacco a tutti gli avversari. Insieme a lui si sono però risvegliati anche tutti gli altri big che nelle prove di ieri, in cui avevano preferito concentrarsi sul passo gara per la domenica, erano rimasti a fondo classifica: Marc Marquez è secondo, Jorge Lorenzo terzo. Il quarto posto della Ducati satellite di Alvaro Bautista conferma il buon adattamento della Desmosedici alla pista toscana, mentre il leader di campionato Maverick Vinales è quinto, ad oltre quattro decimi dal suo compagno di squadra. Più arretrati gli altri ducatisti: settimo il collaudatore Michele Pirro, ottavo Andrea Dovizioso, subito davanti all'altra Honda di Dani Pedrosa. L'ultimo ad entrare direttamente nella fase finale delle qualifiche è Aleix Espargaro, decimo sulla sorprendente Aprilia. Restano invece fuori l'atteso outsider Johann Zarco, undicesimo, e i nostri Danilo Petrucci (autore di due cadute, una dopo pochi minuti alla curva 11 e una alla mezz'ora alla curva 1) e Andrea Iannone, solo diciassettesimo. La MotoGP torna in pista alle 13:30 per la quarta e ultima sessione di prove libere, subito prima delle qualifiche.