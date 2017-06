Il Mugello si colora di rosso Ducati: è già doppietta nelle prime libere (ma senza Jorge Lorenzo)

SCARPERIA – Inizia nel segno delle Ducati il weekend del Gran Premio del Mugello. Le Desmosedici ufficiali, che riescono a sfogare tutta la potenza del loro motore sul rettilineo del circuito di casa, staccano una doppietta nella prima sessione di prove libere grazie ad Andrea Dovizioso, che rifila due decimi a tutti gli avversari, e al collaudatore Michele Pirro, presente come wild card. Più attardato Jorge Lorenzo, solo sesto a tre decimi e mezzo, davanti all'altra GP17 del team Pramac di Danilo Petrucci e subito dietro anche alla Rossa satellite di Hector Barbera. In mezzo si piazzano le prime due Yamaha, quella del leader di campionato Maverick Vinales, terzo, e dell'outsider Johann Zarco, quarto. Faticano le Honda: la migliore è quella di Marc Marquez, nono a quasi sei decimi dalla vetta, mentre Dani Pedrosa è tredicesimo. Appare in grossa difficoltà, invece, Valentino Rossi, ancora dolorante dopo la caduta dalla moto da cross nell'allenamento della scorsa settimana: il primo turno lo conclude appena in quindicesima posizione, a 1.1 secondi dal migliore, dopo essere rimasto a lungo fermo ai box, compiendo qualche giro in meno degli avversari. La MotoGP torna in pista per le seconde libere alle 14:05.