Jorge Lorenzo chiama i tifosi Ducati: «Il Mugello è una delle piste che amo»

SCARPERIA – La Ducati arriva all’Autodromo Internazionale del Mugello per il Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del campionato mondiale MotoGP 2017 che è da sempre una delle gare di maggior richiamo e prestigio del calendario. Per i piloti questo sarà un appuntamento davvero speciale, visto che si tratta della gara di casa per la Rossa di Borgo Panigale. Nell’affrontare il suo primo GP di casa da ducatista, Jorge Lorenzo potrà certamente contare sul supporto dei tantissimi tifosi, compresi quelli che affolleranno la tribuna Ducati alla curva del Correntaio. Il 30enne pilota di Palma di Maiorca detiene un incredibile record al Mugello, avendo vinto cinque delle ultime sei edizioni della gara e giungendo poi secondo in altre tre occasioni. «Dopo il sesto posto di Le Mans e soprattutto il test positivo che abbiamo svolto la scorsa settimana a Montmelò, arrivo fiducioso al Mugello e con molta voglia di correre – dichiara Por Fuera – Abbiamo trovato alcune soluzioni con la gomma anteriore che ci soddisfano e l'obiettivo è quello di essere nuovamente competitivi come lo siamo stati a Jerez. Adesso ho accumulato più chilometri e di conseguenza più esperienza sulla moto e mi sento pronto per il GP d'Italia. Il Mugello è uno dei miei circuiti preferiti ed è una delle piste dove ho vinto più volte in passato: da quest'anno poi dobbiamo aggiungere anche il fatto che si tratta della pista di casa della Ducati, e questo mi da una motivazione in più. Non vedo l'ora di sentire il tifo della tribuna Ducati!».

Dovizioso gioca in casa

Il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso non è nuovo al tifo di casa, avendo già partecipato a nove edizioni del GP d’Italia. Il miglior risultato di Andrea al Mugello è un secondo posto conquistato nel 2011, mentre lo scorso anno il pilota italiano ha concluso la gara in quinta posizione. «Quello del Mugello è il GP di casa per me e per la Ducati e quindi questa gara ha sempre un sapore speciale – commenta Desmodovi – Contiamo di essere competitivi, visto anche che si tratta di una pista che conosciamo molto bene, e quindi punteremo ad un buon risultato. Il test che abbiamo svolto qui due settimane fa è andato bene ed il feeling è buono. Sono convinto che se lavoreremo bene durante il weekend potremo fare una bella gara».

C'è anche Pirro

Al Mugello sarà presente in gara anche Michele Pirro, schierato come wild card con la terza Desmosedici GP del Ducati test team. Il pilota pugliese, fresco vincitore delle gare di apertura del Campionato italiano Superbike, scenderà in pista per la prima volta in questa stagione nel campionato MotoGP. «Finalmente ritorno in pista per un Gran Premio per la prima volta dal GP Aragon dello scorso anno – afferma il collaudatore – Sono molto contento perché è sempre affascinante correre al Mugello davanti ai nostri tifosi, e come sempre farò del mio meglio insieme ai ragazzi del Test team per portare la nostra moto più avanti possibile. Abbiamo una buona base ed io sono pronto per cercare di ottenere un buon risultato in gara».