Principesco Sebastian Vettel: sedici anni dopo, Montecarlo torna rossa Ferrari

MONTECARLO – Sedici anni dopo l'ultimo successo, firmato Michael Schumacher, un altro campione tedesco riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio del Gran Premio di Monaco, la gara più illustre del calendario della Formula 1. Merito di Sebastian Vettel, che ha conquistato il trionfo davanti al suo compagno di squadra, Kimi Raikkonen, partito dalla pole position, grazie alla sua strategia, che gli ha consentito di superarlo ritardando il rientro ai box. La stessa tattica applicata con successo anche da Daniel Ricciardo, che è riuscito in questo modo a conquistare la terza posizione alle spalle della doppietta rossa, scavalcando Valtteri Bottas e Max Verstappen, giunti nell'ordine dietro di lui. Non è riuscita a ribaltare la graduatoria nemmeno la safety car, scesa in pista a quindici giri dalla bandiera a scacchi per uno spettacolare incidente tra Jenson Button e Pascal Wehrlein, la cui vettura si è capottata su un lato lasciando il pilota incastrato tra l'abitacolo e la barriera di protezione, ma fortunatamente incolume.

Hamilton recupera solo in parte

La rimonta di Lewis Hamilton dalla tredicesima piazzola sulla griglia di partenza è riuscita invece solo a metà: sei i posti guadagnati dall'anglo-caraibico, che è giunto al traguardo settimo. Entrambe le Mercedes sono dunque fuori dal podio, in una giornata che garantisce un bel salto in avanti al Cavallino rampante in ottica campionato: grazie al successo e al contemporaneo risultato negativo del suo diretto rivale nella corsa al Mondiale, infatti, Vettel aumenta il suo vantaggio in testa alla classifica generale a 25 punti.