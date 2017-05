Valentino Rossi si infortuna in allenamento: ricoverato in ospedale

RIMINI – Valentino Rossi ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini. Il Dottore, secondo quanto riporta la testata locale Rimini Today, è incappato in un rovinoso incidente all'atterraggio da un salto mentre si allenava con la moto da cross sulla pista di Cavallara e ha riportato un trauma toracico e addominale. Inizialmente si era ventilata addirittura una frattura alle costole, mentre in un secondo momento la situazione è stata ridimensionata ad una semplice botta alla spalla: in realtà, per conoscere nel dettaglio le sue condizioni fisiche occorrerà attendere la risonanza magnetica che è in programma domani, dopo una notte di osservazione che trascorrerà sempre nel reparto di rianimazione, per motivi di privacy e riservatezza ma anche per tenere sotto controllo a livello precauzionale un leggero trauma cranico. Un brutto inconveniente, quello occorso al fenomeno di Tavullia, che già nel 2014 al Ranch si fratturò il dito indice della mano destra e nel 2010, sempre in sella a una moto da cross, si infortunò a una spalla. Ma che rischia di compromettere la sua preparazione per il prossimo Gran Premio: una tappa importante della sua stagione, non solo perché viene dopo la delusione della caduta di Le Mans che va rapidamente superata, ma anche perché si tratta del suo appuntamento di casa del Mugello.