Alla Ferrari il trofeo Bandini dei cinquant'anni dalla morte del pilota romagnolo

Due settimane fa, a Barcellona, il tedesco e l'inglese, diretti avversari nella corsa al Mondiale di Formula 1, hanno incrociato le ruote per la prima volta. I tifosi attendono il bis questo weekend a Montecarlo, ma il ferrarista punta ancora più in alto: l'obiettivo è vederli solo negli specchietti

Lo storico direttore sportivo del Cavallino rampante, oggi 78enne, è rimasto in coma per cinque giorni ed ora è in cura per traumi cerebrali e problemi polmonari. Il 3 maggio scorso è caduto dalla sua bicicletta in Puglia, dove gestisce la sua masseria, per motivi ancora ignoti