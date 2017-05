I suoi ex compagni Dovizioso e Stoner in lutto per Hayden: «Gli volevamo bene»

BOLOGNA – I piloti Ducati, che prendono parte ieri e oggi a due giorni di test sul circuito di Montmelò nei pressi di Barcellona, hanno voluto oggi rivolgere un pensiero a Nicky Hayden, scomparso a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in Italia mercoledì scorso. Il pilota americano, 35 anni, si era laureato campione del mondo in MotoGP nel 2006 ed aveva corso per la Ducati per cinque anni, dal 2009 al 2013. Hayden era un pilota amato da tutti nel paddock e la sua prematura scomparsa ha colpito profondamente la comunità del paddock e tutti i suoi colleghi piloti.

I suoi ex compagni...

Andrea Dovizioso, che è stato compagno di squadra del campione americano in Ducati nel 2013, ha dichiarato: «Ho conosciuto Nicky quando è arrivato nel Motomondiale dagli Usa nel 2003. Era un ragazzo aperto, simpatico e tranquillo, sempre amichevole con tutti e un vero appassionato di moto che è riuscito ad ottenere dei risultati molto importanti. Nei cinque anni trascorsi in Ducati aveva instaurato un bellissimo rapporto con tutti e, anche se ho avuto la possibilità di correre con lui nello stesso team solo nel 2013, è stato un ottimo compagno di squadra per me ed ho dei bellissimi ricordi di lui. La realtà è che tutti volevamo bene a Nicky e che ci mancherà molto». Casey Stoner, che è stato in squadra con Hayden in Ducati per due stagioni nel 2009 e nel 2010, ha aggiunto: «Ho conosciuto Nicky ancor prima che iniziassimo a correre insieme nello stesso team, quando io correvo in 125 e 250. Con lui era sempre bello scambiare due chiacchiere e siamo stati ottimi compagni di squadra: aveva sempre un atteggiamento positivo anche quando le cose non andavano bene, e mi mancherà molto. Tutti gli volevamo bene: Nicky ha sempre dato il massimo nella sua carriera sportiva ed era molto vicino alla sua famiglia, a dimostrazione della persona speciale che era».

Andrea Dovizioso con Nicky Hayden (© Ducati)

...e l'ex rivale

Jorge Lorenzo, che ha avuto Hayden come avversario sportivo per otto stagioni in MotoGP, fino a quando il pilota americano è passato al campionato Superbike nel 2016, ha commentato: «È una notizia molto triste. Purtroppo sapevo che la situazione dopo l’incidente era molto grave, ma la notizia della sua scomparsa mi ha davvero scioccato e desidero fare le mie condoglianze più sincere alla sua famiglia e ai suoi amici. Tutto il paddock della MotoGP voleva bene a Nicky, perché era un ragazzo speciale, sempre allegro e pieno di energia positiva». Il team Ducati, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Ducati e Ducati Corse ed ai propri partner e sponsor, si è unito ai suoi piloti per esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia ed agli amici di Nicky Hayden in questo momento così triste.