Ducati vola a Donington sulle ali della doppietta di Chaz Davies

DONINGTON – Reduce da una doppietta ad Imola con Chaz Davies, il team Ducati è pronto ad affrontare il sesto round del campionato mondiale Superbike 2017, in programma a Donington (Regno Unito) dal 26 al 28 maggio. Il tracciato inglese rappresenta la gara di casa di Davies, che con Ducati vi ha ottenuto tre terzi posti nelle scorse due stagioni. «È positivo recarsi a Donington sulla scia dei buoni risultati ottenuti ad Imola – spiega il gallese – Negli ultimi anni, ci siamo progressivamente avvicinati al bersaglio ed abbiamo migliorato la nostra competitività su questo tracciato, dove Sykes è il punto di riferimento. Lo scorso anno, pur saltando una sessione di prove al venerdì, abbiamo portato a casa un podio, quindi sono pronto alla sfida». Marco Melandri, che la scorsa settimana ha disputato una giornata di test al Mugello con riscontri positivi, a Donington può invece vantare due vittorie e due secondi posti in Superbike. «Il test al Mugello è stato molto intenso ed importante, dal momento che in quello ufficiale ad Aragon non avevamo potuto provare a causa di una scivolata, e soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate ad Imola – racconta Macio – Penso che abbiamo fatto passi avanti su diversi fronti. La pista di Donington mi è sempre piaciuta molto, speriamo che il meteo sia clemente».

In lutto per Hayden

L’aspetto agonistico lascia però spazio in questo momento al dolore causato dalla notizia della prematura scomparsa di Nicky Hayden: i pensieri di tutta la squadra vanno al pilota americano, ai suoi famigliari e amici, ed al suo team, nella speranza di onorarne il ricordo con due gare spettacolari, a prescindere dai risultati. «Sono devastato per la perdita di una persona che non era solamente un pilota e campione del mondo rispettato e dal valore riconosciuto – commenta Davies – Il carattere di Nicky parlava da sé. Era una persona splendida, amichevole e determinata, che merita tanto rispetto. Abbiamo perso una vera leggenda, dentro e fuori dalla pista». A lui si unisce Melandri: «Partiamo fiduciosi, ma soprattutto rattristati dalla notizia della scomparsa di Nicky. È davvero difficile dare un senso ad avvenimenti di questo genere. Ci mancherà molto. Il mio pensiero va a lui ed alla sua famiglia». Il team Ducati tornerà in azione a partire delle 9:45 di venerdì per la prima sessione di prove.