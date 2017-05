Vinales primo in Francia e nel Mondiale. Cadono Valentino Rossi e Marquez

LE MANS – Un successo pesantissimo quello di Maverick Vinales nel Gran Premio di Francia, il numero 500 nella storia della Yamaha, sulla stessa pista dove nel 2001 ottenne il suo primo trionfo nel Motomondiale e l'anno passato il primo podio in MotoGP. E, cosa più importante, un successo che lo proietta in testa al campionato del mondo. Top Gun, partito dalla pole position, era stato superato dopo poche curve dall'idolo di casa Johann Zarco, ma già al sesto giro lo aveva superato riportandosi al comando. Alle sue spalle, però, il suo compagno di squadra Valentino Rossi sembrava averne di più e, quando a sei giri dalla fine era finalmente riuscito a liberarsi di Zarco, in un paio di passaggi si è infatti subito portato nei suoi tubi di scarico.

A tre tornate dalla bandiera a scacchi il Dottore è riuscito nel sorpasso ai danni di Vinales, con una manovra in fotocopia alla curva 3, e si è involato. Ma Vinales non ha smesso di far sentire la sua pressione alle spalle, fino ad indurre il fenomeno di Tavullia ad un rarissimo doppio errore: il primo, un lungo, ha consentito a Maverick di tornare davanti, il secondo, una caduta, ha messo addirittura fine alla sua gara a poche pieghe dalla conclusione. Stessa fine ha fatto anche l'altro contendente per il titolo, Marc Marquez, finito per terra per la terza volta in questo Gran Premio a sei giri dalla fine. Sul podio, insieme al numero 25, salgono quindi Zarco e Dani Pedrosa, capace di una strepitosa rimonta dal fondo della griglia di partenza e ora secondo in classifica iridata.