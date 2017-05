La Honda non è spacciata: Marc Marquez comanda il warm up

LE MANS – La Yamaha avrà anche dominato le qualifiche di ieri, monopolizzando la prima fila della griglia di partenza per il Gran Premio di Francia, ma la Honda sembra comunque intenzionata a renderle la vita difficile. È il messaggio che Marc Marquez ha lanciato nel warm up della domenica mattina, concludendo in testa una sessione in cui il meteo finalmente soleggiato e l'asfalto asciutto hanno consentito ai piloti di staccare tempi competitivi. Alle spalle del campione del mondo in carica le due M1 satellite di Jonas Folger (ad appena 21 millesimi) e dell'idolo di casa Johann Zarco. La migliore delle moto ufficiali di Iwata è invece quella del poleman Maverick Vinales, quarto a un decimo e mezzo dal leader. Segue un terzetto di Ducati con quelle private del team Pramac, guidate da Danilo Petrucci e Scott Redding, che fanno meglio di quella ufficiale di Andrea Dovizioso. Valentino Rossi è invece ottavo, a tre decimi da Marquez e davanti alla sorprendente Aprilia di Aleix Espargaro e alla Suzuki di Andrea Iannone. Ancora in crisi Dani Pedrosa, undicesimo, e Jorge Lorenzo, addirittura quindicesimo. Alle 14 scatterà la gara di MotoGP a Le Mans.