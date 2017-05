In Moto3 la pole è di Martin, ma gli italiani Bulega e Fenati ci arrivano vicino

LE MANS – A Le Mans Jorge Martin regala al team italiano Gresini la terza pole position stagionale in una sessione tutt’altro che semplice per lo spagnolo. Martin è il protagonista assoluto della sessione di qualifica Moto3 a Le Mans, e non solo in positivo: il numero 88 infatti cade dopo pochi secondi dall’inizio della prova (un errore alla curva 3), rimane nell’ombra per gran parte dei 45 minuti a disposizione, salvo poi passare sul traguardo a un secondo dalla bandiera a scacchi e trovare nell’ultimo giro lanciato la pole position nel GP di Francia. È la terza su cinque in questo inizio di stagione per il madrileño che conferma un’impressionante stato di forma. «Se devo definire questa sessione direi... un disastro – spiega il poleman – È successo di tutto, ma non posso che essere contento della pole position! All’inizio sono caduto e mi sono innervosito perché sapevo che ogni giro era importantissimo essendo l’unica vera sessione con pista asciutta. Ho faticato, ma sono riuscito a ritrovare fiducia e sono riuscito a fare buoni giri. La vera soddisfazione è aver trovato un buon feeling sull’asciutto in così poco tempo quindi domani cercheremo di fare una bella gara e partendo dalla pole tutto si vede in maniera diversa!».

Bulega subito dietro

Nicolò Bulega, terzo ieri nelle prime libere, è protagonista: firma il miglior tempo assoluto, ma è costretto a rinunciare alla pole per aver oltrepassato il limite della pista proprio nel suo ultimo tentativo. Nicolò centra comunque un’ottima prima fila, secondo con un miglior tempo sul giro di 1:42.844. «Ho perso la pole, ma sono comunque soddisfatto – commenta il portacolori del team Sky Vr46 – Nel mio ultimo tentativo, sono uscito dal tracciato alla curva 8, il mio giro è stato cancellato, ma il mio secondo tempo è valso in ogni caso la prima fila. Sono stato competitivo sul bagnato, ma anche sull’asciutto mi sono trovato subito a mio agio. Domani proveremo ancora qualcosa nel warm up per essere veloci in gara».

Romano Fenati in azione durante le qualifiche (© Snipers)

Anche Fenati sfiora la pole

A pochi istanti dal termine delle qualifiche, però, Romano Fenati era in pole. Inizia a piovere, nessuno può migliorare, e lo Snipers Team già assapora il gusto del pomeriggio migliore. Peccato che duri poco. Il rubinetto si chiude, la pista si asciuga e due minuti sono sufficienti ad altri piloti per migliorare il tempo e portarsi davanti. Alla fine Fenati aprirà la seconda fila del Gran Premio di Francia. Il passo dell'ascolano resta impressionante e domani gli spetta di diritto una gara da protagonista: «Oggi siamo molto contenti di aver ottenuto questo quarto posto in griglia – conclude il pilota del team Snipers – È stata una qualifica difficile, date le condizioni, ma siamo pronti per la gara. Domattina, nel corso del warm up e in base alle condizioni meteo, valuteremo quale sarà la gomma da gara perché la scelta sarà importante per avere una costanza di rendimento fino alla fine della gara».