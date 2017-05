Distrutto dal dolore l'investitore di Nicky Hayden: «È sbucato all'improvviso»

CESENA – «Stavo guidando per andare al lavoro, poi lui è sbucato fuori all'improvviso dallo stop». È ancora sotto choc il 30enne di Morciano che mercoledì scorso, sulla Riccione-Tavoleto, ha travolto a bordo della sua Peugeot, la bicicletta del pilota statunitense Nicky Hayden, ora ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena. Lo scrive il sito Internet del quotidiano Il Resto del Carlino, riportando quest'unica frase dell'uomo che ha investito il campione di motociclismo mentre si allenava sui pedali. Il ragazzo si è chiuso in un silenzio assoluto: è sconvolto dal dolore e non riesce a darsi pace per il tragico incidente avvenuto l'altro giorno sulla strada provinciale, all'altezza di Misano Adriatico. La sua unica preoccupazione, al momento, sembra essere per le condizioni di salute del centauro della Superbike. «Mi dispiace, mi dispiace», avrebbe ripetuto più volte, sempre secondo il sito, ai parenti che in questo momento gli si sono stretti attorno. Il padre del ragazzo ha chiesto di poter incontrare i familiari di Kentucky Kid, la mamma Rose e il fratello maggiore Tommy, che proprio ieri sono atterrati a Bologna dagli Stati Uniti e poi hanno raggiunto Cesena per poter stare più vicino all'ex campione del mondo di MotoGP attualmente in nosocomio. L'uomo è stato sottoposto ad un alcool test che ha dato esito negativo e al momento non risulta indagato per la tragica fatalità, sulla quale stanno proseguendo con i loro accertamenti le forze di polizia di Riccione, Misano, Coriano e Cattolica, tutti intervenuti sul posto.

(Fonte: Askanews)