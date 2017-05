Davanti c'è Andrea Dovizioso, tre italiani nei primi cinque a Le Mans

LE MANS – Anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia si è disputata su una pista di Le Mans completamente bagnata: colpa di una tempesta abbattutasi tra i due turni. I tempi sono dunque peggiorati ulteriormente rispetto alla mattinata e in testa si è portata la Ducati di Andrea Dovizioso: il pilota forlivese ha fermato i cronometri su 1:41.673 negli ultimi due minuti, e non si è ulteriormente migliorato nel giro finale solo a causa di un errore all'ultima curva. Alle sue spalle, staccato di appena 43 millesimi, si è portato Marc Marquez, davanti alle altre due Desmosedici satellite del team Pramac: quelle dell'italiano Danilo Petrucci e di Scott Redding. A completare il trio tricolore nelle prime cinque posizioni è Andrea Iannone, che porta la sua Suzuki nella top five, staccato di quattro decimi dalla vetta. Male invece il duo Yamaha: Maverick Vinales e Valentino Rossi hanno chiuso ottavo e decimo, divisi da Sam Lowes autore di una prestazione incoraggiante con la sua Aprilia. Ancora peggio è andata a Jorge Lorenzo, quindicesimo a 2.6 secondi, e a Dani Pedrosa, addirittura ventunesimo a 4.1 secondi. La MotoGP tornerà in pista domani alle 9:55 per la terza sessione di prove libere.