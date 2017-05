La scheda: tutto ciò che c'è da sapere sul GP di Francia

LE MANS – Seconda tappa europea per la MotoGP: da domani il Gran Premio di Francia sarà in pista sullo storico circuito di Le Mans. Tutti nel paddock da domani, giovedì 18 maggio, per le prime parole dei piloti in conferenza stampa, in diretta dalle 17. Le prove libere apriranno il weekend in pista nella giornata di venerdì 19, mentre sabato 20 sarà il turno delle qualifiche: alle 12:35 quelle della Moto3, alle 14:10 quelle della MotoGP e alle 15:05 quelle della Moto2. Domenica 21 in programma le gare, con la Moto3 alle 11, la Moto2 alle 12:20 e la MotoGP alle 14.

Il circuito

Il circuito Bugatti si trova 5 km a sud della città di Le Mans e circa 200 km a sudest di Parigi. Costruito nel 1965 attorno alla pista della 24 Ore di Le Mans, alla fine degli anni sessanta il tracciato viene scelto per ospitare un Gran Premio del Motomondiale. Dopo alcuni anni la prova di Le Mans scompare dal calendario del campionato del mondo fino alla stagione 2000, mentre vengono effettuati dei lavori per migliorare la sicurezza del tracciato. La pista è piuttosto stretta ed è caratterizzata da curve particolari, che obbligano il pilota a fare brusche frenate e improvvise accelerazioni. Il circuito ha una capienza di oltre 100 mila spettatori, e il tracciato presenta cinque curve a sinistra e nove a destra.

I dati

Giro più veloce in gara: Lorenzo (Yamaha), 1:31.975 (163,8 km/h) - 2016

Record del circuito: Rossi (Yamaha), 1:32.879 (162,2 km/h) - 2015

Miglior pole: Lorenzo (Yamaha), 1:31.975 (163,8 km/h) - 2016

Velocità massima: Iannone (Ducati), 316,6 km/h - 2015

Lunghezza pista: 4,2 km

Lunghezza gara: 28 giri (117,2 km)

Curve: 14 (5 a sinistra, 9 a destra)



Risultati 2016

Podio: 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Rossi (Yamaha), 3° Viñales (Suzuki)

Pole: Lorenzo (Yamaha), 1.31:975 (163,805 km/h)

Giro più veloce: Rossi (Yamaha), 1:33.293 (161,491 km/h)

Gli orari

Giovedì 18 maggio

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Venerdì 19 maggio

Ore 9: prove libere 1 Moto3

Ore 9:55: prove libere 1 MotoGP

Ore 10:55: prove libere 1 Moto2

Ore 13:10: prove libere 2 Moto3

Ore 14:05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15:05: prove libere 2 Moto2

Sabato 20 maggio

Ore 9: prove libere 3 Moto3

Ore 9:55: prove libere 3 MotoGP

Ore 10:55: prove libere 3 Moto2

Ore 12:35: qualifiche Moto3

Ore 13:30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14:10: qualifiche MotoGP

Ore 15:05: qualifiche Moto2

Ore 16:30: gara Cev

Ore 17:30: Conferenza stampa qualifiche

Domenica 21 maggio

Ore 8:40: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12:20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP