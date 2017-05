Nicky Hayden investito in bici, gravissime le sue condizioni

RIMINI – Nicky Hayden mercoledì pomeriggio è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre era in bici sulla strada provinciale Riccione-Tavoleto. L'ex campione del mondo di MotoGP è stato investito da una vettura Renault mentre si allenava. Secondo quanto riporta Rimini Today, il 36enne pilota statunitense, oggi in forze alla Honda in Superbike, stava pedalando sulla sua bicicletta con un gruppo di amici e sarebbe stato travolto finendo sul cofano e sfondando il parabrezza fino a rovinare sull'asfalto. La bici, accartocciata, è finita invece nel fosso a lato della strada. Hayden, stabilizzato sul posto dai medici del 118, è stato poi trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Infermi di Rimini dove, sempre secondo la testata locale online, si trova in prognosi riservata a causa di un grave politrauma toracico e cranico.

(Fonte: Askanews)