Michael Fassbender, una star di Hollywood corre con la Ferrari

LAGUNA SECA – Conosciuto nel mondo per le sue interpretazioni in tanti film, tra cui «Alien: Covenant», «Steve Jobs», «Dodici anni schiavo» e «Assassins’ Creed», nello scorso weekend Michael Fassbender ha lasciato i panni dell’attore per calarsi in quelli di pilota a tutti gli effetti per debuttare nel Ferrari Challenge North America in classe Coppa Shell al volante della nuova 488 Challenge. Da sempre appassionato della casa di Maranello, Fassbender ha iniziato a guidare in pista proprio con la Ferrari decidendo lo scorso anno di frequentare il corso da pilota in Italia. «Il nome Ferrari è famoso nel mondo per le sue attività sportive e avere avuto la possibilità di allenarmi con gli istruttori della Ferrari mi ha aiutato perché mi ha consentito di affinare le mie capacità dietro al volante della 488 Challenge che ora guido in gara – ha detto Fassbender – Fin da quando ero un bambino sono stato un grande fan della Ferrari e uno dei miei idoli è Michael Schumacher. Poter gareggiare con una Ferrari è il miglior coronamento possibile della mia passione», ha aggiunto. Il Ferrari Challenge è uno dei monomarca più famosi al mondo e festeggia in questa stagione i 25 anni di attività. Il campionato è diviso in tre serie continentali, l’europea, la nordamericana e l’asiatica e rappresenta la piattaforma ideale per i clienti che non si accontentano di guidare la propria Ferrari solo su strada. Michael Fassbender in questa stagione sarà una presenza fissa della serie nordamericana.