Peugeot 5008, arriva il nuovo Suv a sette posti

ROMA – È giunta l'ora del debutto italiano del nuovo Suv Peugeot a 7 posti, un modello che va a completare quella che viene definita una vera e propria offensiva Suv lanciata nel mercato dalla casa del leone solo qualche mese fa. Un debutto che coincide come periodo a quello dei prestigiosi Internazionali d'Italia di tennis, in corso a Roma fino al 21 maggio. Evento in cui il nuovo grande Suv sette posti di Peugeot ha il posto d'onore nel villaggio ospitalità del Foro Italico. Tutto ciò, accompagnato da una importante campagna pubblicitaria su tv, stampa, radio e web. Temi centrali della campagna di comunicazione, lo spazio interno altamente modulabile e il rivoluzionario Peugeot i-Cockpit che rappresentano una vera e propria rivoluzione nell’ergonomia interna delle auto moderne, ancor più se si tratta di un Suv, a tutto vantaggio dello spazio e delle sensazioni che si vivono a bordo. Lo spot, in onda dal 14 maggio sulle principali emittenti televisive nazionali, ha per sfondo i paesaggi mozzafiato di Croazia e Slovenia e gioca sull’immaginario fantascientifico, descrivendo l’esperienza a bordo del nuovo Suv usando la metafora del gate attraverso cui si passa in una realtà più sorprendente e più affascinante. Il tutto, secondo il claim della campagna «Entrate in una nuova dimensione», introdotto dalla voce del brand ambassador Stefano Accorsi. La campagna stampa riprende il fascino di quegli stessi paesaggi, mentre quella radio sviluppa l’approccio cinematografico, grazie al linguaggio coinvolgente dei trailer degli action fantascientifici. Importante presenza anche sul web, dove formati speciali permettono ai navigatori di approfondire i contenuti tecnologici di Nuovo 5008 con modalità interattive.

Obiettivo conquista

Alla Nuova 5008, Peugeot ha affidato il compito di proseguire e concretizzare la crescita del marchio all’interno del mercato e di diventare leader nel suo segmento, quello dei grandi Suv sette posti. Nuova 5008 ha tutte le caratteristiche per centrare gli obiettivi prefissati: grazie al passo di 2,84 metri e nonostante una lunghezza complessiva contenuta (4,64 metri), è il più abitabile di tutti i Suv del suo segmento. Inoltre, è innovativa anche nella modularità dell’abitacolo previsto per sette passeggeri: tre sedili identici, indipendenti, regolabili in lunghezza e in inclinazione, e a scomparsa per la fila 2; due sedili indipendenti, a scomparsa ed estraibili, per la fila 3. Primato anche per il bagagliaio (con i suoi 780 dm3 è il più ampio della sua categoria, con la possibilità di ampliarlo portando in posizione piana il sedile del passeggero anteriore, caricando, così, oggetti lunghi fino a 3,2 metri), la cui funzionalità è aumentata con l’adozione di un portellone Hands-Free, comandabile con il semplice movimento di un piede. Nuova 5008 adotta l’ultima evoluzione del Peugeot i-Cockpit, un concetto rivoluzionario pensato dalla casa del leone che ha l’obiettivo di amplificare le sensazioni che si provano alla guida di una Peugeot. Con il suo volante di dimensioni ridotte e il grande touchscreen capacitivo da 8 pollici, ha di serie anche un quadro strumenti digitale in posizione rialzata ad alta risoluzione da 12,3 pollici, con animazioni e grafica innovativi e di serie su tutti gli allestimenti. Il nuovo Suv a 7 posti di Peugeot offre un ricchissimo pacchetto di tecnologia di assistenza attiva alla guida, riunito sotto la sigla di Advanced Driver Assistance Systems di serie o in opzione, a seconda delle verioni: Advanced Grip Control, con l’inedita funzione Hill Assist Descent Control, Active Safety Brake e Distance Alert, Active Lane Departure Warning, Driver Attention Alert, High Beam Assist, Speed Limit Detection, Adaptive Cruise Control con funzione Stop (cambio automatico), Active Blind Corner Assist, Park Assist e Visiopark (180° e 360°). Nuova 5008 si propone con i benzina PureTech Turbo 130 S&S (anche con cambio automatico Eat6) e Thp 165 Eat6 S&S e con i diesel BlueHDi 120 S&S (anche con cambio automatico Eat6), BlueHDi 150 S&S e BlueHDi 180 Eat6 S&S. Sei gli allestimenti, che offrono una dotazione al top del segmento: Access, Active, Business, Allure, Gt Line e Gt.