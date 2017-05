Un'altra vittoria per il vivaio Ferrari: anche a Barcellona trionfa Charles Leclerc

BARCELLONA – Si è chiusa con una nuova fantastica vittoria targata Prema gara-1 del campionato di Formula 2 a Barcellona, nel primo appuntamento della serie in terra europea. Dopo aver fatto segnare la pole position, Charles Leclerc ha dominato le prime fasi della corsa. Nonostante un problema con la radio che ha portato la squadra a scegliere la strategia più semplice, con un pit stop anticipato, Leclerc si è fermato al sesto giro ma ha presto iniziato a recuperare posizioni senza mai perdere il controllo della situazione. Al giro 28, il debuttante monegasco supportato dalla Ferrari Driver Academy ha ripreso la vetta, senza poi doversi più preoccupare degli avversari. Nonostante sia al debutto nella serie, Leclerc ha così centrato il suo secondo successo stagionale, cementando ulteriormente la propria leadership in classifica. «È stata una gara piuttosto dura – racconta Charles – All’inizio non funzionava la radio e sulla griglia per evitare di fare confusione abbiamo deciso di passare alla strategia più semplice, partendo con gomme morbide per poi montare le dure. Le soffici erano buone e forse, potendo parlare col muretto, avrei preferito utilizzarle per uno o due giri in più. Ci siamo fermati al sesto passaggio e abbiamo comunque gestito bene la seconda parte della gara. Mi sono concentrato solo sul mio lavoro, andare più forte possibile e passare più avversari che potevo senza compromettere le gomme. Alla fine è andata bene e sono felicissimo per aver conquistato la mia prima gara-1 in Formula 2».

Un contatto rovina la gara di Fuoco

Più difficile la giornata di Antonio Fuoco, che nella prima manche è stato costretto ad una sosta ai box supplementare da un contatto con un avversario nelle prime fasi. A sua volta parte del gruppo di piloti Fda, Fuoco ha combattuto come un leone recuperando la quattordicesima piazza finale. «È stata una gara abbastanza difficile – ha spiegato il giovane italiano – Sono partito molto bene ma ho rotto l’ala anteriore durante il primo giro quindi ci siamo dovuti subito fermare ai box. La safety car ci ha aiutato un po’ a ridurre il distacco dalle macchine che avevamo davanti ma è sempre molto difficile recuperare dalle retrovie. Il mio passo non sembrava veloce come quello degli altri e cercheremo di capire meglio. Speriamo di far meglio domani in gara-2».