Cambio della guardia Honda: in testa Marquez. Vinales precipita in fondo

JEREZ DE LA FRONTERA – C'è ancora una Honda davanti a tutti anche nella quarta e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna: non è quella di Dani Pedrosa, che aveva dominato i precedenti tre turni, ma quella del suo compagno di squadra Marc Marquez. Il campione del mondo in carica stacca di due decimi le due Yamaha satellite di Johann Zarco e Jonas Folger, divise da un solo millesimo, mentre a mezzo decimo da loro resiste nelle prime posizioni la ritrovata Ducati con Jorge Lorenzo, quarto. Dietro all'altra Honda privata di Cal Crutchlow c'è poi Valentino Rossi, sesto sebbene a quattro decimi di distacco dalla vetta. Deludono gli altri protagonisti del weekend: Pedrosa è ottavo, alle spalle di Andrea Dovizioso; Maverick Vinales addirittura sedicesimo e staccato di ben sette decimi. E ora, via alle qualifiche.