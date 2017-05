Romano Fenati inizia bene anche a Jerez: secondo nelle prove libere

JEREZ DE LA FRONTERA – La pioggia ha aperto la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna, sul circuito di Jerez de la Frontera. Romano Fenati ha saltato il turno della mattina, a causa delle condizioni non ottimali della pista. Tutto rimandato alla seconda sessione, nella quale sono bastati sei giri a Romano per ottenere il secondo tempo assoluto. Grande tranquillità per l'ascolano, reduce dalla vittoria texana, giunto a due decimi dal leader di campionato Joan Mir. «Oggi a causa delle condizioni meteo non siamo riusciti a girare molto – ha raccontato il portacolori del team Snipers – Domani cercheremo di settare la moto in funzione della gara e a portarci più avanti possibile nelle qualifiche». Buone prove anche per gli altri giovani piloti italiani: sorprende il debuttante Tony Arbolino, pilota dell'altrettanto esordiente team Sic58 Squadra corse, che sulla prima pista che già conosceva centra la sesta piazza nelle prove libere; ma nella top ten si infilano anche Niccolò Antonelli (settimo) e Lorenzo Dalla Porta (decimo).