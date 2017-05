La scheda: tutto ciò che c'è da sapere sul GP di Spagna

JEREZ DE LA FRONTERA – Il Motomondiale rientra in Europa: da domani il Gran Premio di Spagna sarà in programma al circuito di Jerez de la Frontera. Tutti nel paddock da domani, giovedì 4 maggio, per le prime parole dei piloti in conferenza stampa, in diretta dalle 17. Le prove libere apriranno il weekend in pista nella giornata di venerdì 5, mentre sabato 6 sarà il turno delle qualifiche: alle 12:35 quelle della Moto3, alle 14:10 quelle della MotoGP e alle 15:05 quelle della Moto2. Domenica le gare con la Moto3 in programma alle 11, la Moto2 alle 12:20 e la MotoGP alle 14.

La pista

Costruito nel 1986, il circuito di Jerez ha ospitato il suo primo GP l'anno successivo, diventando rapidamente uno dei tracciati più popolari del Mondiale MotoGP. Il circuito è situato all'interno di una valle in Andalusia, nel sud della Spagna, uno scenario spettacolare contraddistinto da condizioni meteorologiche quasi sempre ottimali. Le gradinate consentono di ospitare oltre 200 mila spettatori, e il tracciato è stato riasfaltato nel 2005.

I dati

Giro più veloce in gara: Lorenzo (Yamaha), 1:37.910 (162,6 km/h) - 2015

Record del circuito: Lorenzo (Yamaha), 1:38.735 (161,2 km/h) - 2015

Miglior pole: Lorenzo (Yamaha), 1:37.910 (162,6 km/h) - 2015

Velocità massima: Iannone (Ducati), 295,9 km/h - 2015

Lunghezza pista: 4,4 km

Lunghezza gara: 27 giri (119,4 km)

Curve: 13 (5 a sinistra, 8 a destra)



Risultati 2016

Podio: 1° Rossi (Yamaha), 2° Lorenzo (Yamaha), 3° Marquez (Honda)

Pole: Rossi (Yamaha), 1:38.736 (161,266 km/h)

Giro più veloce: Rossi (Yamaha), 1:40.090 (159,084 km/h)

Gli orari

Giovedì 4 maggio

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Venerdì 5 maggio

Ore 9: prove libere 1 Moto3

Ore 9:55: prove libere 1 MotoGP

Ore 10:55: prove libere 1 Moto2

Ore 13:10: prove libere 2 Moto3

Ore 14:05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15:05: prove libere 2 Moto2

Sabato 6 maggio

Ore 9: prove libere 3 Moto3

Ore 9:55: prove libere 3 MotoGP

Ore 10:55: prove libere 3 Moto2

Ore 12:35: qualifiche Moto3

Ore 13:30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14:10: qualifiche MotoGP

Ore 15:05: qualifiche Moto2

Ore 17:30: conferenza stampa qualifiche

Domenica 7 maggio

Ore 8:40: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12:20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP