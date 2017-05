La prima idea che viene in mente sentendo parlare di gomme cinesi sono i tanti marchi low cost, spesso legati a una qualità scarsa, non in grado di fornire le performance attese e tipiche dei brand occidentali più noti. Se è vero che alcuni produttori dell'estremo oriente non offrono buoni articoli, è altrettanto corretto affermare la grande qualità di alcuni di loro. Infatti i prezzi contenuti, certamente non stracciati, sono in alcuni casi legati a condizioni più vantaggiose, non alla rinuncia di ricerca e sviluppo e dell'uso delle migliori e più moderne tecnologie. Alcuni brand tra i più noti e diffusi, grazie agli standard elevati e al serio rispetto dei criteri per l'ottenimento della marchiatura CE, propongono caratteristiche di durata, resistenza, una frenata eccellente e la flessibilità di uso su più terreni in differenti condizioni. Ad assicurarlo sono i test su strada realizzati dagli esperti di vari paesi. Ci sono marchi cinesi premiati più volte per le loro grandi prestazioni su strada.

Quali sono le migliori marche di pneumatici cinesi? Quelli concepiti secondo disegni e requisiti europei. Scopriamolo assieme grazie alle informazioni forniteci dagli esperti di gomme-auto.it

I grandi brand occidentali in Cina

Per definire quali sono le migliori marche di pneumatici cinesi bisogna fare una serie di considerazioni, a partire dal significato di gomme prodotte in Cina. Intanto sul mercato mondiale appaiono grandi brand occidentali con stabilimenti nel paese orientale, quindi il progetto deriva da tecnici esperti europei e americani. In altri casi ci sono piccoli produttori cinesi che realizzano per conto di differenti brand. Infine ci sono le aziende locali, divise tra emergenti e a basso costo. Le prime imprese sono rappresentate da chi ha studiato, approfondito e imparato come fornire elementi di elevata qualità al mercato, mentre le seconde sono fabbriche intenzionate a vendere articoli con prezzi bassi con risparmi ottenuti dai materiali e dalle modalità di realizzazione. Una volta stabilita l'esistenza di varie fabbriche, con obiettivi e modi di operare assai diversi, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi, vale la pena di fare un'analisi approfondita delle eccellenze cinesi.

Il rispetto normativo

Uno degli aspetti che più preoccupa i consumatori è il rispetto della legge. Oltre ai produttori anche i rivenditori tengono alla legalità. Se ci fossero in commercio degli pneumatici non dotati di marchiatura CE verrebbero sequestrati e i commercianti riceverebbero pesanti sanzioni, quindi le gomme messe a disposizione degli acquirenti sono certamente a norma di legge. La sicurezza, invece, dipende dal tipo di vettura, dal tipo di copertone e dalle attese del guidatore. Infatti il livello di sicurezza di ogni singolo pneumatico è da rapportare a diverse variabili. Spesso il risparmio economico si traduce in una netta riduzione delle performance su strada, ma non tutti i risparmi nascondono scarsità. Per sapere quali sono le migliori marche di pneumatici cinesi bisogna fare riferimento alla composizione e al disegno del battistrada. Dagli elementi come le scanalature, i rinforzi e le lame si può capire la reale validità del prodotto. Sono del resto i parametri di valutazione delle organizzazioni internazionale impegnate nell'effettuare prove su strada e nell'assegnare i riconoscimenti, secondo verifiche molto rigide e punteggi estremamente precisi.

Affidabilità e utilizzi

Lo staff di gomme-auto.it sottolina come la scelta delle gomme vad calibrata sui modelli delle vetture e sulle esigenze riferite alle abitudini di utilizzo, due elementi estremamente importanti. Quali sono le migliori marche di pneumatici cinesi? Il facile raffronto tra gli articoli prodotti in Cina e quelli occidentali fornisce un indicatore utile. La guida sportiva richiede la massima affidabilità, così come le lunghe percorrenze, per questo è meglio orientare la scelta sui modelli di copertoni High Performance, per i quali non manca il risparmio ma è certamente più limitato. La loro durata nel tempo e la bassa resistenza al rotolamento costituiscono fattori necessari per comprendere la reale convenienza. La possibilità di non dover sostituire gli pneumatici per un lungo tempo e di riscontrare un risparmio di carburante permette di ottenere benefici da considerare nel calcolo del prezzo. Sulle lunghe percorrenze effettuate a velocità sostenuta è necessario avere una buona aderenza al terreno, per cui ci vogliono modelli al top della gamma. Chi gira in città e usa vetture di bassa cilindrata per spostamenti limitati ha comunque una scelta più vasta, proprio perché in termini di sicurezza ha necessità differenti.