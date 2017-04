Mick Schumacher va forte anche a Monza: ancora sul podio dei debuttanti

MONZA – Si è completato con la disputa di gara-1 e della seconda sessione di qualifica il sabato del campionato europeo di Formula 3 a Monza. Il team Prema ha concluso la prima corsa con dei buoni piazzamenti, in particolare con un bel quinto posto da parte di Guanyu Zhou, portacolori della Ferrari Driver Academy. «Sono riuscito a mettere a segno una buona partenza ma alla prima curva i piloti che avevo davanti hanno rallentato molto facendomi perdere le posizioni appena guadagnate – spiega il giovane asiatico del vivaio di Maranello – Ho fatto delle buone scelte nel traffico: la corsa si è quindi messa bene e sono riuscito a guadagnare punti preziosi. Ora dobbiamo continuare a progredire». In una manche come sempre condizionata dalle scie nei tratti veloci e dalla bagarre nelle chicane, il pilota cinese ha capitanato il gruppo dei piloti Prema precedendo un eccellente Mick Schumacher. Il giovane tedesco si è piazzato sesto, salendo ancora una volta sul podio dedicato ai rookie. «Quella di oggi è stata un’ottima giornata che mi rende fiducioso per domani – commenta il figlio d'arte – Nella prima gara ho recuperato dal nono al sesto posto incamerando nuovamente dei punti, e nella seconda qualifica mi sono assicurato il terzo ed il dodicesimo posto in griglia per le gare di domenica». La seconda qualifica, disputatasi nel pomeriggio, ha visto la cancellazione di numerosi giri per violazioni dei limiti della pista, cosa che ha richiesto attente analisi da parte della direzione gara. Buoni risultati per Callum Ilott, rispettivamente quarto e terzo per gara-2 e gara-3, mentre Schumacher ha incamerato un positivo terzo tempo assoluto.

Schumi Jr taglia il traguardo di gara-1 (© F3)