Moto3 Junior, tra gli allievi di Valentino Rossi c'è anche... un thailandese!

ALBACETE – L’attesa è finita e il sogno di Apiwat Wongthananon diventa realtà: selezionato dopo una settimana di allenamenti insieme ai ragazzi della Vr46 Riders Academy, il pilota thailandese nel prossimo weekend scenderà in pista ad Albacete, in Spagna, dove si confronterà con i più talentuosi piloti al mondo nel campionato Junior Moto3 Cev. «Questo è il primo weekend di gara con il mio nuovo team e la mia nuova moto – dichiara il 22enne thailandese – Sono molto felice di poter essere qui. Cercherò di fare del mio meglio. Darò tutto me stesse per imparare il più possibile da questa esperienza. Voglio migliorare come pilota e fare belle gare. Sono abbastanza felice dei test che abbiamo fatto, ma ora arriva la parte più bella: la gara!». I colori, sulla moto e sulla tuta, saranno proprio quelli del Master Camp, il progetto di Yamaha e di Vr46 Riders Academy che, ad un solo anno dalla nascita, è già in grado di poter dare ad uno dei suoi migliori allievi, un team, una moto ed una grande occasione per diventare un pilota professionista. «Finalmente siamo ad Albacete per la prima gara della stagione – commenta il team manager Luca Brivio – Siamo tutti molto entusiasti per questo inizio di campionato, perché rispetto allo scorso anno l’impegno del Vr46 Junior Team sarà maggiore, con addirittura tre piloti al via. Oltre a Dennis Foggia e Celestino Vietti Ramus, avremo infatti Apiwat Wongthananon, il primo dei piloti selezionati dal progetto Master Camp voluto dalla Vr46 Riders Academy insieme a Yamaha. I test invernali sono stati positivi. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma siamo sulla buona strada. Siamo molto fiduciosi e soprattutto siamo pronti per questo primo weekend di gara!». I piloti al via saranno 49, provenienti da 16 diversi paesi. Il weekend inizierà venerdì 29 aprile con le qualifiche e proseguirà domenica con il warm up del mattino e la gara di 19 giri alle 14 del pomeriggio.

La moto del Vr46 Master Camp (© Vr46)