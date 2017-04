Una nuova leva di campioni: in Spagna arriva il team Sky Vr46 Junior

ROMA – Nasce una nuova partnership tra Sky e la Vr46 di Valentino Rossi, per scoprire e far crescere insieme i talenti delle due ruote ancor prima del loro debutto nel Motomondiale. Dopo la nascita nel 2014 dello Sky Racing Team Vr46, che oggi offre un percorso di crescita solido ai giovani piloti lanciandoli nel Mondiale attraverso due squadre, una in Moto2 e l’altra in Moto3, da oggi Sky estende la sua collaborazione anche allo Junior team della Vr46 Riders Academy, la fucina di talenti selezionata e allenata dal nove volte campione del mondo. Attraverso la nuova partnership da oggi Sky e Vr46 saranno insieme anche nella scoperta e nella crescita delle giovanissime promesse delle moto, per dare sempre maggiori opportunità ai piccoli talenti che si affacciano al mondo delle due ruote. Con la possibilità di accedere in futuro anche al Motomondiale grazie allo Sky Racing Team Vr46. Un impegno che si proietta in pista da subito con il via al campionato 2017 del Fim Cev, domenica 30 aprile: sul circuito di Albacete, in Spagna, debutterà infatti il nuovo Sky Vr46 Junior Team, con gli italiani Celestino Vietti Ramus e Dennis Foggia (15 e 16 anni). Le livree delle moto e le tute dei due piloti saranno in linea con quelle dello Sky Racing Team Vr46, a sottolineare la continuità nell’impegno per la crescita del talento, in tutte le categorie.