Marquez e Pedrosa al fianco della campionessa paralimpica italiana Bebe Vio

ROMA – Il team Honda scende in pista per sostenere Art4Sport, l'organizzazione benefica fondata dalla campionessa mondiale e paralimpica di scherma in carrozzina, l'italiana Bebe Vio. Per farlo, la squadra iridata in carica di MotoGP ha lanciato un'iniziativa unica, che garantirà a due fortunati appassionati di motociclismo il sogno di assistere al Gran Premio di Barcellona al fianco di Marc Marquez e Dani Pedrosa. Partecipare è semplice: basta collegarsi al sito web CharityStars, una piattaforma online specializzata in aste di solidarietà, e fare la propria offerta per aggiudicarsi questa esperienza entro il 12 maggio. Il vincitore riceverà due pass paddock per la gara in Catalogna, con la possibilità di accedere a una delle aree più esclusive del circuito, quella che ospita i team e i piloti durante il weekend di gara, sabato 10 e domenica 11 giugno. All'autore dell'offerta più alta sarà data anche la possibilità di assistere alle qualifiche come ospite del team Honda e di accedere all'hospitality ufficiale, incontrare i piloti e visitare i box dove i meccanici mettono a punto la RC213V. Tutto il denaro raccolto verrà invece devoluto in beneficenza a favore dell'associazione Art4Sport Onlus, la stessa che ha consentito alla 20enne veneta Bebe Vio, dopo la grave infezione del sangue che ha portato all'amputazione di tutti e quattro i suoi arti all'età di appena 11 anni, di salire in pedana e diventare una grande campionessa di scherma.

La campionessa paralimpica italiana Bebe Vio (© Augusto Bizzi)